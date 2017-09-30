沈阳治疗尖锐湿疣好的地方是哪

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生殖器疱疹在潜伏期怎样治疗？生殖器疱疹的治疗方法有西医治疗与中医治疗。中医治疗生殖器疱疹的目标主要有两个，一个是去除肉眼可看见的增生性疣性，还有一个就是从外部清除残留和潜伏的湿热毒邪。那么生殖器疱疹在潜伏期怎样治疗？

hsv-2是生殖器疱疹的主要病原体(90%)，存在于皮肤和粘膜损害的渗出液、精液、前列腺分泌液、宫颈、阴道分泌液中，主要通过性交传染，引起原发性生殖器疱疹。原发性生殖器疱疹消退后，残存的病毒经周围神经沿神经轴长期潜存于骶神经节，当机体抵抗力降低或某些激发因素如发热、受凉、感染、月经、胃肠功能紊乱、创伤等作用下，可使体内潜伏的病毒激活而复发。人类是疱疹病毒的宿主，离开人体则病毒不能生存，紫外线、乙醚及一般消毒剂均可使之灭活。

单纯性疱疹有ⅰ型和ⅱ型。ⅰ型主要引起生殖器以外的皮肤、粘膜(口腔粘膜)和器官(脑)的感染。ⅱ型主要引起生殖器部位皮肤粘膜感染。ⅰ型会向ⅱ型转变。例如长了面部的单纯性疱疹。触摸单纯性疱疹后勿触摸生殖器，否则可能产生生殖器疱疹。

生殖器疱疹在潜伏期怎样治疗？生殖器疱疹的患者会有很多的不方便，因患病位置比较特殊，生殖器疱疹在潜伏期怎样治疗？中医外治有一些难度，患者应该在专业医生的指导下进行治疗。