39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 深圳德尚泌尿外科医院 > 正文
综合
问医生

深圳哪个男科口碑好？

新闻文章排行榜
2017-06-09
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　深圳哪个男科口碑好？深圳德尚男科医院口碑好，下面专家为大家详细的介绍。

　　深圳哪个男科口碑好？

　　深圳哪个男科口碑好？深圳德尚男科医院口碑好，下面专家为大家详细的介绍。

　　深圳哪个男科口碑好？深圳德尚男科医院口碑好。

　　深圳德尚男科医院好设立网络预约专家绿色通道，可通过网络在线免费咨询、预约专家，网络预约优化了医院就诊的流程，减少患者就医等候的时间，真正解决看病难，患者来到医院不用排队可以直接就诊，特殊患者还可以享受优先就诊。医院以真诚切实的服务，方便有需要的朋友更好的了解所患疾病相关信息，为广大男性提供专业的健康服务，极力提高广大患者对医院的满意度，获得百姓良好的口碑。

　　深圳哪个男科口碑好？深圳德尚男科医院口碑好。

　　深圳德尚男科医院开设有前列腺专科、性功能障碍专科、男性不育专科、生殖泌尿感染专科、生殖整形专科、男性亚健康管理中心等6大专业科室(其中前列腺炎、包皮过长、性病等方面治疗具有国内领先水平)，集预防、保健、治疗、研究、康复于一体。并成立了男科会诊中心，真正做到对疑难杂症实行专家会诊制，凭着对男科疾病的透彻解析，科学规范化的管理，过硬的专业技术水平，全方位的医疗服务，真正做到了"专科专病专治"，其精细化的运作和管理已经让德尚男科成为深圳专业男科典范。

　　深圳德尚男科医院位于深圳市罗湖区迎春路18号，18层大楼，成立于80年初，是国家卫生局批准成立的正规医院。多年来深圳德尚医院看病就诊的患者们不计其数，在深圳一直以来都受到患者们和大家的支持。

　　深圳德尚医院自5月27起男性健康万里行系列活动，马晓年性医学康复工作室成立发布会在深圳德尚医院召开！

　　①马晓年性医学康复工作室体验每天限60名。

　　②深圳首届性科学及治疗新进展高峰论坛。

　　③国内男科名医、性治疗师疑难病会诊。

　　④【性与瑜伽】主题沙龙：神奇的性瑜伽。

　　深圳德尚高效治疗技术是优势--顶 尖技术：

　　深圳德尚男科医院先后与中国医学科学院、中国协和医科大学检验医学研发中心院、北京大学泌尿医学外科研究所、北京协和医院、美国国际泌尿外科学会、英国皇家医学医院等国内外医疗、教学、科研权威机构展开学术交流，在第 一时间接收、引进国内外先进的技术疗法，同时围绕男性患者的不同的健康需求进行技术创新，营建了"人有我有"、"人无我有"、"人有我优"的技术特色优势，如博尔肽生物电场前列腺透融技术、TSA阴茎背神经显微控精术、美国DHA联动基因康复术、高倍显微镜下精索静脉结扎术等各项顶 尖技术。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈