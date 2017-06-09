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深圳哪个男科口碑好？

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深圳哪个男科口碑好？深圳德尚男科医院口碑好。

深圳德尚男科医院好设立网络预约专家绿色通道，可通过网络在线免费咨询、预约专家，网络预约优化了医院就诊的流程，减少患者就医等候的时间，真正解决看病难，患者来到医院不用排队可以直接就诊，特殊患者还可以享受优先就诊。医院以真诚切实的服务，方便有需要的朋友更好的了解所患疾病相关信息，为广大男性提供专业的健康服务，极力提高广大患者对医院的满意度，获得百姓良好的口碑。

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深圳德尚男科医院开设有前列腺专科、性功能障碍专科、男性不育专科、生殖泌尿感染专科、生殖整形专科、男性亚健康管理中心等6大专业科室(其中前列腺炎、包皮过长、性病等方面治疗具有国内领先水平)，集预防、保健、治疗、研究、康复于一体。并成立了男科会诊中心，真正做到对疑难杂症实行专家会诊制，凭着对男科疾病的透彻解析，科学规范化的管理，过硬的专业技术水平，全方位的医疗服务，真正做到了"专科专病专治"，其精细化的运作和管理已经让德尚男科成为深圳专业男科典范。

深圳德尚男科医院位于深圳市罗湖区迎春路18号，18层大楼，成立于80年初，是国家卫生局批准成立的正规医院。多年来深圳德尚医院看病就诊的患者们不计其数，在深圳一直以来都受到患者们和大家的支持。

深圳德尚医院自5月27起男性健康万里行系列活动，马晓年性医学康复工作室成立发布会在深圳德尚医院召开！

①马晓年性医学康复工作室体验每天限60名。

②深圳首届性科学及治疗新进展高峰论坛。

③国内男科名医、性治疗师疑难病会诊。

④【性与瑜伽】主题沙龙：神奇的性瑜伽。

深圳德尚高效治疗技术是优势--顶 尖技术：

深圳德尚男科医院先后与中国医学科学院、中国协和医科大学检验医学研发中心院、北京大学泌尿医学外科研究所、北京协和医院、美国国际泌尿外科学会、英国皇家医学医院等国内外医疗、教学、科研权威机构展开学术交流，在第 一时间接收、引进国内外先进的技术疗法，同时围绕男性患者的不同的健康需求进行技术创新，营建了"人有我有"、"人无我有"、"人有我优"的技术特色优势，如博尔肽生物电场前列腺透融技术、TSA阴茎背神经显微控精术、美国DHA联动基因康复术、高倍显微镜下精索静脉结扎术等各项顶 尖技术。