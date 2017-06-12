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深圳哪个男科好

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深圳德尚泌尿外科医院坚持人才兴院、人才强院战略，重视人才引进、与国内知名医学学府签署战略合作协议;建立了系统的医务人员学习、培训、考核、定级制度，多次邀请知名男科为医生讲课，并定期派出医护人员前往集团优秀男科、医疗中心进修。自建院以来，并将国际前沿技术引入我院。如今的德尚医技队伍，具备丰富的诊疗经验，尤其专注于各类男科泌尿疾病的治疗和科研，对男性性功能障碍的治疗与研究有着较深的造诣。在制定疾病的治疗方案方面更加成熟，逐渐成为东莞地区在男科领域尖端水准的代表。

深圳德尚泌尿外科医院--专病专医专治为特色

深圳德尚泌尿外科医院开设有前列腺专科、性功能障碍专科、男性不育专科、生殖泌尿感染专科、生殖整形专科、男性亚健康管理中心等6大专业科室(其中前列腺炎、包皮过长、性病等方面治疗具有国内领先水平)，集预防、保健、治疗、研究、康复于一体。并成立了男科会诊中心，真正做到对疑难杂症实行专家会诊制，凭着对男科疾病的透彻解析，科学规范化的管理，过硬的专业技术水平，全方位的医疗服务，真正做到了"专科专病专治"，其精细化的运作和管理已经让德尚男科成为深圳专业男科典范。

深圳德尚泌尿外科医院--规范化诊疗宗旨对患者负责

除了对患者的诊疗质量负责以外，深圳德尚泌尿外科医院坚持做到："平等对待，保证医疗服务公平;慎独守诺，维护患者医疗隐私;以诚相待，尊重患者知情同意。"我院通过坚持"规范诊疗，诚信于民"的原则，帮助男科疾病患者走出疾病防治误区，远离不规范诊疗，尽快获得康复。

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深圳德尚泌尿外科医院--高效治疗技术就是优势

深圳德尚泌尿外科医院先后与中国医学科学院、中国协和医科大学检验医学研发中心院、北京大学泌尿医学外科研究所、北京协和医院、美国国际泌尿外科学会、英国皇家医学医院等国内外医疗、教学、科研权威机构展开学术交流，在第 一时间接收、引进国内外先进的技术疗法，同时围绕男性患者的不同的健康需求进行技术创新，营建了"人有我有"、"人无我有"、"人有我优"的技术特色优势，如博尔肽生物电场前列腺透融技术、TSA阴茎背神经显微控精术、美国DHA联动基因康复术、高倍显微镜下精索静脉结扎术等各项顶 尖技术。

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