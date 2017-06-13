核心提示： 前列腺炎让众多男性十分苦恼，前列腺炎对男性的健康危害很大，这种疾病给男性的正常生活带来不便，所以治疗前列腺炎很关键，那么，判断前列腺炎的着手点是什么？医生表示，男性要想自我判断是否有前列腺炎，可以从其症状下手，了解其症状就能及时发现是否有前列腺炎了。

深圳前列腺炎-德尚注

前列腺炎让众多男性十分苦恼，前列腺炎对男性的健康危害很大，这种疾病给男性的正常生活带来不便，所以治疗前列腺炎很关键，那么，判断前列腺炎的着手点是什么？医生表示，男性要想自我判断是否有前列腺炎，可以从其症状下手，了解其症状就能及时发现是否有前列腺炎了。

深圳前列腺炎？前列腺炎是什么？下面深圳德尚男科医院专家为大家介绍。

前列腺炎是泌尿外科的常见病，在泌尿外科男性患者50岁以下中占首位。1995年NIH制定了一种新的前列腺炎分类方法，I型：相当于传统分类方法中的急性细菌性前列腺炎，Ⅱ型：相当于传统分类方法中的慢性细菌性前列腺炎，Ⅲ型：慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征，Ⅳ型：无症状性前列腺炎。其中非细菌性前列腺炎远较细菌性前列腺炎多见。

前列腺炎有什么危害？

1、导致内分泌失调：正常情况下，前列腺能分泌多种活性物质。由于前列腺发生炎症，内分泌失调，可引起神经衰弱，以致精神发生异常;亦可出现失眠多梦、乏力头晕、思维迟钝、记忆力减退等症状。

2、影响生育：前列腺炎如果不及时治疗会导致不育的发生。长期的慢性炎症，使前列腺液成分发生变化，前列腺分泌功能受到影响，进而影响精液的液化时间，精子活力下降，就会导致男性不育。

3、导致排尿异常：前列腺是男性泌尿系统的重要组成部分，所以一旦患上前列腺炎将直接导致泌尿感染的发生，易导致尿频、尿急、尿痛、排尿困难等的发生。

温馨提示以上所述的就是深圳德尚男科医院专家医生对于深圳前列腺炎是什么有哪些危害的内容介绍。希望对大家有帮助。