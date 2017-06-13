核心提示： 前列腺炎是现在较为常见的一种疾病，该疾病的发生几率相当的高，严重的影响到患者的生活和工作，现在很多男性都开始重视前列腺炎的发生，只有了解前列腺炎的症状才能对症的治疗，这样才能控制病情的恶化。那么前列腺炎有什么症状？下面深圳德尚男科医院专家给你们介绍一下。

深圳前列腺炎症状医院治疗

前列腺炎是现在较为常见的一种疾病，该疾病的发生几率相当的高，严重的影响到患者的生活和工作，现在很多男性都开始重视前列腺炎的发生，只有了解前列腺炎的症状才能对症的治疗，这样才能控制病情的恶化。那么前列腺炎有什么症状？下面深圳德尚男科医院专家给你们介绍一下。

1、尿意不爽：患者在排尿之后尿道里面会存在隐痛，还有就是残余的尿液和下腹不适等等的感觉，这样就是让男性出现尿意不爽的感觉。

2、排尿困难：由于前列腺炎可引起膀胱刺激症，从而出现排尿时尿道灼热、疼痛并放射到阴茎头部，一些患者还可出现排尿困难的感觉。

3、局部不适。有很多前列腺患者都会出现发热寒战、全身酸痛、无力虚弱、厌食、恶心呕吐，后尿道、会阴和肛门处坠胀不适感等局部不适症状。

4、尿频尿急：患上前列腺炎之后都会出现尿频的症状，比往常排尿的次数会增多，尤其是夜尿的次数更为明显，而且随着尿路梗阻病情的严重，尿频还会更加严重。

5、排尿费力：很多前列腺炎患者都会出排尿费力的症状，主要是由于炎症使尿道发生梗阻，这样尿液排出的阻力就会增加，随着病情加重，患者必须用力增加腹压，才能将尿液排出，从而导致排尿费力的出现。

温馨提示：以上所述的就是深圳德尚男科医院专家对于“前列腺炎有什么症状”的问题解答，希望对大家有帮助。