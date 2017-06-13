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深圳哪些男科医院

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深圳德尚男科医院成立于八十年代初，系国家卫生部门正式批准，以泌尿系、生殖系统疾病为研究象的医学男科诊疗医院，德尚医院力量雄厚、科研成果卓越的泌尿生殖医学专业研究机构。以"厚德济生，尚医仁心"的胸怀全力普惠大众。

深圳哪些男科医院？

深圳德尚男科医院--强大科研力量为依托

深圳德尚男科医院汇聚国内著名专科专家、学者，聘请了以著名学科带头人、业内资深医疗顾问、业内著名学者为代表的性病科诊疗专家，组建了强大的专家诊疗团队，秉承严谨求实的科学态度和诚信求精的行医宗旨，全心致力于男科疾病的研究与临床治疗，密切与国际国内男科学界保持着密切的技术交流，不断提高专业服务水平，开展各类男科疑难手术，尤其是微创技术在各种男科手术中的应用，为患者带来了更深层次的安全和健康。

华南权威男科医院--疾病治疗权威专业

深圳德尚男科医院是深圳规模大、专业性强的泌尿科专科医院。医院遵循国际治疗男性疾病最 新医疗模式，率先开辟了男性生殖整形特色科室、生殖感染特色科室、前列腺特色科室、性功障碍特色科室、不孕不育特色科室、泌尿结石、性病专科专业特色科室。对男科疾病的治疗真正做到专科专治，专病专治，为有效治疗各种男科疾病打下坚实的基础。

深圳德尚男科医院--规范化诊疗宗旨对患者负责

除了对患者的诊疗质量负责以外，深圳德尚男科医院坚持做到："平等对待，保证医疗服务公平;慎独守诺，维护患者医疗隐私;以诚相待，尊重患者知情同意。"我院通过坚持"规范诊疗，诚信于民"的原则，帮助男科疾病患者走出疾病防治误区，远离不规范诊疗，尽快获得康复。

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