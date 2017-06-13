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深圳哪些男科医院是真是假

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深圳哪些男科医院是真是假？哪家医院好？专家推荐深圳罗湖区的深圳德尚男科医院比较好，因为深圳德尚男科医院专业专科专治是国家公认成立的老牌专科医院。

深圳德尚男科医院开设有前列腺专科、性功能障碍专科、男性不育专科、生殖泌尿感染专科、生殖整形专科、男性亚健康管理中心等6大专业科室(其中前列腺炎、包皮过长、性病等方面治疗具有国内领先水平)，集预防、保健、治疗、研究、康复于一体。并成立了男科会诊中心，真正做到对疑难杂症实行专家会诊制，凭着对男科疾病的透彻解析，科学规范化的管理，过硬的专业技术水平，全方位的医疗服务，真正做到了"专科专病专治"，其精细化的运作和管理已经让德尚男科成为深圳专业男科典范。

深圳德尚男科医院坚持人才兴院、人才强院战略，重视人才引进、与国内知名医学学府签署战略合作协议;建立了系统的医务人员学习、培训、考核、定级制度，多次邀请知名男科为医生讲课，并定期派出医护人员前往集团优秀男科、医疗中心进修。自建院以来，并将国际前沿技术引入我院。如今的德尚医技队伍，具备丰富的诊疗经验，尤其专注于各类男科泌尿疾病的治疗和科研，对男性性功能障碍的治疗与研究有着较深的造诣。在制定疾病的治疗方案方面更加成熟，逐渐成为东莞地区在男科领域尖端水准的代表。

深圳德尚以人性化的服务为中心：

深圳德尚男科医院始终坚持倡导"以人为本，以病人为中心"的服务理念将患者利益放在首位，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。实行"365无假日医院"，全程导医服务的绿色通道，全力营造舒适、温馨的绿色医疗环境。从患者舒心、方便、安全、满意的服务出发，倡导"一患、一医、一护"、"专家15分钟聊病制"、"首诊负责制"、"专家互动会诊制"等诊疗模式，全方位满足不同患者的个性化需求。以一流技术和服务打造亚洲好的男科医疗新模式，成为都市男人健康新选择。

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