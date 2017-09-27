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深圳福田打胎哪家医院好

2017-09-27深圳仁爱医院
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核心提示：对意外怀孕想做人流的女性，建议到正规医院做可视微创人流手术。手术全程是在可视状态下进行的，有效避免了吸宫不全、漏吸和子宫穿孔等现象的发生，减少了对女性子宫内膜的损伤。并且因为麻醉机的使用，医生可以子啊不受干扰的情况下进行手术操作，可减少人流综合症以及并发症的出现，术后患者醒来后　苦、出血少、　，对再孕影响小，不会影响正常生活。

　　对于初次怀孕且不打算生下这个孩子的女性来说，选择终止妊娠的方式非常重要，但很多女性不知道初次怀孕选择做人流好，还是做药流好。对此，医生表示，人流和药流各有其优点和适用人群，意外怀孕女性应到正规医院详细检查身体，根据检查结果选择流产方式。那么，深圳福田打胎哪家医院好？

　　做人工流产，应选择专业技术！

　　对意外怀孕想做人流的女性，建议到正规医院做可视微创人流手术。手术全程是在可视状态下进行的，有效避免了吸宫不全、漏吸和子宫穿孔等现象的发生，减少了对女性子宫内膜的损伤。并且因为麻醉机的使用，医生可以子啊不受干扰的情况下进行手术操作，可减少人流综合症以及并发症的出现，术后患者醒来后 苦、出血少、 ，对再孕影响小，不会影响正常生活。

　　做人工流产，选择好较佳时间

　　女性如果是 次怀孕打算终止妊娠，建议早点到正规医院进行全面检查，选择安全合适的 给人流手术。当然也不是说越早越好，但晚了也不行，手术 在怀孕35-55天的时候进行。

　　如果过早做人流，会因为胚胎刚刚发育，还很小，而导致手术易出现空吸或漏吸的情况，造成手术失败，或者会出现人流不全的情况。如果是这样的话还要做清宫手术处理。所以已查处怀孕就着急做人流的女性不放听从医生建议，过一段时间在进行复查。

　　当然过晚做人流也是不行的，怀孕时间过长会因为孕囊已经较大，做人流术后相对出血较多，对女性造成的伤害也更大，术后恢复起来较慢，对女性产生的痛苦也比较大。

　　药流并非谁都适合

　　医生指出，药物流产只适用于停经49天以内的孕妇，如果怀孕超过这个时间，终止妊娠就不能采用药流。另外，药流副作用较大，流产后出血时间较长、出血量也较多，可长达一个月之久。选择做药流的女性要注意，服用抗孕药物妊娠物排出后需在医院留置观察1小时，或者在第三天服用药物后，将完整的妊娠排出物送至医院，请医生确定是否是完全流产。

　　做药流在服用完抗孕药物后一般在3～6小时内排出胚胎，过程中，服药者会出现恶心、腹痛。另外，药流的 要比人流低，流产不成功是要通过清宫手术处理，患者将面临重复流产的痛苦。

　　值得注意的是，经常做人流的女性是药流的禁忌人群。原因是，经常做人流手术的女性易患子宫内膜炎，出现子宫内膜粘连的可能性较大，药流不全的机会更高。总之，药物流产有着严格的指征，并非适用于所有的妇女。

　　友情提示：意外怀孕终止妊娠不论是选择做药流还是人流，都应当正规医院详细检查身体，在专业医生的指导下进行人流操作，以免不当流产给身体带来严重伤害。【lj】

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