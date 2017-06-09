核心提示： 天津阿波罗男科医院做包皮手术怎么样？年龄多大可以割包皮？男性包茎以及包皮过长严重的威胁着男性健康。所以，医生建议对于男性包皮过长以及包茎的情况，应该进行包皮手术进行治疗。医生表示，男性割包皮不宜在10岁以下进行，之后没有过大的年龄要求，但是建议在较佳时候进行手术，效果更好。

天津阿波罗男科医院做包皮手术怎么样？年龄多大可以割包皮？男性包茎以及包皮过长严重的威胁着男性健康。所以，医生建议对于男性包皮过长以及包茎的情况，应该进行包皮手术进行治疗。医生表示，男性割包皮不宜在10岁以下进行，之后没有过大的年龄要求，但是建议在较佳时候进行手术，效果更好。

天津阿波罗男科医院做包皮手术怎么样？年龄多大可以割包皮？

男性割包皮的目的，是为了避免男性由于包皮过长而导致的炎症感染、阴茎短小以及早泄等性功能障碍疾病。那么，割包皮佳年龄是多大呢？天津阿波罗医院资深男科专家指出，割包皮手术适合在十到十四岁青春期前完成，以免限制阴茎的发育，而且十岁到十四岁正好也是长身体的时候，是割包皮佳年龄。

天津阿波罗男科医院做包皮手术怎么样？正规专业有保障

男性割包皮一定要慎重，选择正规治疗男性疾病的专科医院，进行科学、安全的手术治疗。割包皮佳年龄是多大我们知道了，哪里专业进行割包皮呢？天津阿波罗男科医院“光离子包皮术”微创无痛、安全美观，是完全符合生殖卫生及疾病预防、保健的手术，已成功治疗包皮过长及包茎患者近万人，尤其注重术后的美观和效果。切除过长的包皮，不仅有益于阴茎的正常发育，而且可以防止包皮垢的积聚，专业预防炎症和癌症的发生。光离子包皮术是一项成熟、先进、可靠的技术，术后自然美观、快速康复，受到所有患者一致好评。

天津阿波罗男科医院做包皮手术怎么样？天津阿波罗男科医院在解决男性包皮过长等问题同时，提供远程病情咨询、网络预约挂号、微信咨询/预约挂号、入院免费停车等多项便民措施，患者可以轻松快捷的预约专家号，实现到院直接就医。医院将进一步提升医疗服务水平，以患者满意为目标，严格规范化操作，保障患者治疗安全性，打造立足京津冀、辐射全国的国际男科典范医院。