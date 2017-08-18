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天津阿波罗医院正规吗？前列腺炎影响性生活吗？

2017-08-18天津阿波罗医院
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核心提示：　　天津阿波罗医院正规吗？前列腺炎影响性生活吗？前列腺炎是男性朋友的常见疾病，如果没有得到有效的治疗会给男性朋友造成极大的困扰，不仅给男性的身体造成了严重的损害，还影响着男性的正常生活和工作，如不及时治疗，还会导致其他并发症的产生，因此，男性朋友要高度重视起来。

　　天津阿波罗医院正规吗？前列腺炎影响性生活吗？前列腺炎是男性朋友的常见疾病，如果没有得到有效的治疗会给男性朋友造成极大的困扰，不仅给男性的身体造成了严重的损害，还影响着男性的正常生活和工作，如不及时治疗，还会导致其他并发症的产生，因此，男性朋友要高度重视起来。

　　男性前列腺炎的四大症状

　　1、疼痛：后尿道可有烧灼感、蚁行感，会阴部、肛门部疼痛可放射至腰骶部、腹股沟、耻骨上区、阴茎、睾丸等，偶可向腹部放射。

　　2、泌尿系症状：炎症累及尿道，病人可有轻度尿频、尿急、尿痛，个别病人尚可出现终未血尿，清晨排尿之前或大便时尿道口可有粘液或脓性分泌物排出。

　　3、生理功能障碍：可有性欲减退、阳痿、早泄、射出痛、遗精次数增多等，个别病人有血精或因输精管道炎症而使精子活动力减退，导致不育。

　　4、神经衰弱症状：由于病人对本病缺乏正确理解或久治不愈，可导致心情忧郁、乏力、失眠等。

　　哪些人容易得前列腺炎？

　　某些特殊职业，如汽车司机等，需要长时间久坐的；某些不良饮食习惯和生活方式，如吸烟、酗酒、大量食用辛辣刺激性食物等，往往都与前列腺炎的发病相关。

　　此外，前列腺炎的发生与性生活习惯有一定关系。在那些性生活没有节制的人群中，纵欲过度和手淫过频；或者长期禁欲、压抑性冲动的人，都比较容易患前列腺炎。

　　前列腺炎影响性生活吗？

　　如果有性传播疾病，在治好前都应该避免性生活。如果所得的前列腺炎与性传播疾病无关，那么性生活通常都是比较安全的。

　　总的来说，规律且安全的性生活对于前列腺和前列腺炎都是有益的，在应用抗生素治疗期间，通常建议每周射2～3 次。

　　前列腺炎影响性生活吗前列腺炎可以预防吗？

　　保持正常的日常生活和夫妻生活，加强营养、坚持锻炼、保持局部的卫生状况，可以有效地抵抗病原体感染和盆底组织脏器功能障碍，降低前列腺炎发病的可能性。

　　天津阿波罗医院正规吗？前列腺炎影响性生活吗？前列腺炎对男性朋友的危害十分严重，因此，男性朋友一旦患上前列腺炎一定要及时到正规的专科医院进行详细的检察，明确病因后再进行有针对性的治疗，同时积极配合医生的治疗，改善日常生活中的不良习惯。

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