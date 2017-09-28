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天津男科医院在哪 包茎的分类

2017-09-28天津阿波罗医院
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核心提示：男人在生活中演绎着重要的角色。男性本身就很爱面子，但是要是男性朋友患上了疾病，就会给他们带来打击，包茎疾病就是一种。包茎分先天性包茎和后天性包茎；包茎的危害有很多，先天性包茎和后天性包茎的危害不同，很多患者最关心的就是包茎会不会影响男性性生活？

男人在生活中演绎着重要的角色。男性本身就很爱面子，但是要是男性朋友患上了疾病，就会给他们带来打击，包茎疾病就是一种。包茎分先天性包茎和后天性包茎；包茎的危害有很多，先天性包茎和后天性包茎的危害不同，很多患者最关心的就是包茎会不会影响男性性生活？

先天性包茎可分为两种：

一、萎缩型包茎，包皮短而薄，紧包阴茎头，二者粘连在一起，使阴茎发育受到限制，因此阴茎短小，阴茎头变形，甚至呈一挛缩的硬韧结构。勃起时感到不适或疼痛，影响性功能。若包皮口与尿道外口恰在同一个位置，包皮口狭窄不严重时则排尿尚不影响，否则即有排尿不畅或排尿困难。

二、肥大型包茎，包皮肥厚过长，引起排尿费力，尿线变细而分叉。夫妻性生活、配偶受包茎或包皮长期摩擦可引起妇科炎症，宫颈糜烂、子宫颈癌等疾病。

后天性包茎：因炎症或外伤所引起的包皮狭窄致使包皮不能上翻，称为后天性包茎。

包皮嵌顿：是指包茎的并发症，由于包皮口狭窄，而强行将包皮翻转到冠状沟时，狭窄的包皮口在该处形成一很紧束的狭窄环，即产生了嵌顿包茎，多见于儿童好奇抚弄阴茎包皮所致，成人多因手淫，性交或将包皮上翻而不及时复位时，也能引起嵌顿性包茎。

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