核心提示：完美的肌肤上面忽然出现了一块白斑，这无疑是对患者朋友们沉重的打击，一说起白斑很对人会联想到白癜风，那么这个白斑是不是白癜风，这两者有什么共同的特点及区别，在正症状及外观上能不能一眼就辨认出来，下面看看白癜风专家的专业降讲解。＜＜＜＜问问专家，白斑的早期是什么样子的，我很担心我身上的白斑就是白癜风？

完美的肌肤上面忽然出现了一块白斑，这无疑是对患者朋友们沉重的打击，一说起白斑很对人会联想到白癜风，那么这个白斑是不是白癜风，这两者有什么共同的特点及区别，在正症状及外观上能不能一眼就辨认出来，下面看看白癜风专家的专业降讲解。<<<<问问专家，白斑的早期是什么样子的，我很担心我身上的白斑就是白癜风？

1、身上的白斑就一定是白癜风吗

随着越来越多的人了解了白癜风的危害后，在发现身上的白色斑点就变得慌乱起来，匆忙的下定结论后去小诊所盲目用药，却起到了反效果，白斑不但没有变化反而更加严重了。其实，白斑不一定是白癜风，在早期，白斑内的色素并没有完全的消失，所以白斑不是纯白色，而是灰白色或者是乳白色，此时很难被发现。<<<<我的白斑不是这个颜色是什么疾病？

2、专家表示，白斑病的心理危害大于生理危害

临床数据显示，有很大一部分的白斑患者出现眼葡萄膜萎缩、脉络膜、或视网膜炎。白斑患者的眼病变以眼周色素脱失最常见，也可见瞳孔皱色素缘的虹膜透照缺损。白斑的眼病一般不影响视力，这是由于白斑眼部破坏性损害大多数局限在周围而不靠近角膜之故。>>>咨询在线医生，眉毛上有白斑会影响眼睛吗？

3、为了避免误诊误治的情况，推荐美国三维皮肤CT检查

白癜风和很多皮肤病有很多相似的症状，患者稍微不注意 可能就将白癜风与其他皮肤疾病混淆了，“美国三维皮肤CT检测系统”与传统病理活检相比，它具有无创无痛、病人舒适度高以及检查迅速等优点。萌芽期的白癜风易扩散，如果不及时治疗，肯定会扩散发展到后期将不易治疗，白癜风早发现早治疗，越早治疗白癜风康复不复发的几率越大。>>>做黑色素脱失等级诊断多少钱

宝宝身上白斑怎么办，白斑初期还是可以短时间取得较为显著的效果，若一旦耽误了病情，严重时会扩散全身，对患者生理与心理方面造成了巨大的创伤，在治疗期间给患者带来很多烦恼不说，费用上也会上升，希望广大患者朋友们提高重视重视起来早发现早治疗。<<<我这个白斑之前擦过一些药膏，现在治疗不会有副作用吧？