核心提示：太原治疗前列腺炎哪家医院比较好？太原益民中医院治疗前列腺炎比较好。现在前列腺炎成为危害男性的一大重要的因素，而且年龄有偏小的趋势。其实前列腺炎和我们生活是离不开的，未成年和成年的男性的患病因素是有所不同的，未成年患病多半和尿路感染及不良习惯所致，那么，都有那些的因素会导致未成年患前列腺炎呢？

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青少年前列腺炎常见6大原因：

1、长期久坐：

中学生学习任务重，长期久坐压迫盆腔，会引起盆底神经肌肉功能失调，也会诱发前列腺炎。

2、受凉：

天气不稳定，一会儿热一会儿冷，反而更容易受凉。盆底受凉血液循环不好，对前列腺炎也是一个诱发因素。

3、包皮龟头炎：

不少男孩有包茎或包皮过长，没有治疗或清洁不干净，就容易继发尿路感染，比如包皮龟头炎。如果没有及时治疗，炎症还会迁延到前列腺导致前列腺炎。

太原治疗前列腺炎哪家医院比较好

4、先天尿道畸形：

有些男孩患有尿道或输尿管开口异常、尿道下裂、尿道瓣膜等先天性疾病，在包茎或包皮过长的状态下无从发现。但因为憋尿导致尿道压力大，可能造成尿液反流到前列腺，引起感染。

5、血行感染：

反复的上呼吸道感染，或化脓性感染长期不愈，会导致抵抗力降低，炎症可能从局部侵入血液，若此时前列腺的免疫力差，很可能继发前列腺炎。

6、过度手淫：

由于青春期男孩雄性激素增加，导致生理性的性冲动，同时，网络、广告、杂志等外界不良因素对他们产生不利的性刺激，可能造成过度手淫。而前列腺反复充血，免疫力下降，往往会继发前列腺炎。

对前列腺炎不能忽视，但也不用紧张，办法是发现症状及时就医，在正规医院的医生指导下进行病因治疗、对症治疗和心理治疗。和治疗相比，预防前列腺炎更重要。应多运动，多饮水，少熬夜，少憋尿，注意休息，避免烟酒和不良药品，增强抵抗力。对青少年而言，遗精和适当的手淫有利无弊。