武汉ICL手术治疗高度近视 不戴眼镜更清晰

核心提示：武汉艾格眼科医院专家指出，高度近视是很严重的一种眼病，如果不幸得病，建议要及时的到专业眼科医院接受检查和治疗。ICL晶体植入手术是近年来治疗高度近视的好方法。

武汉艾格眼科医院专家指出，高度近视是很严重的一种眼病，如果不幸得病，建议要及时的到专业眼科医院接受检查和治疗。ICL晶体植入手术是近年来治疗高度近视的好方法。

武汉艾格眼科医院介绍称，ICL晶体植入术是目前高度近视的治疗方案，一种程度，保障受术者安全的技术。被称为21世纪矫治近视历史上的重大跨越！中国已超过数十万高度近视人，成功手术。

眼内植入晶体治疗近视眼的技术始于上世纪90年代，首先在美国应用于临床并逐步推广。本世纪初，ICL“后房型人工晶体”植入手术开始应用于近视眼的治疗，并和激光近视手术一道成为主流近视矫治术。

ICL是植入在虹膜后边的后房内，采用独特的双面拱形设计固定在睫状沟内，不接触自身晶体，外人以及本人均无法从外部看到，在美容方面达到了完美的境界。手术切口小，当天手术，当天见效，术后可轻易取出晶体，不会改变眼球组织的结构和形状，有良好的术后效果。

武汉治疗高度近视做ICL近视手术的安全性有它的优势做保障！

1、手术简单，安全快捷：手术切口小，当天手术，当天见效，术后可轻易取出晶体，不会改变眼球组织的结构和形状。

2、矫治范围广，不损伤角膜：可用于矫正更高度数的近视、远视和散光，而无需去除角膜或破坏角膜组织，无需进行手术缝合，视觉质量卓越。

3、可逆性强，可随时取出：如果患者的视力发生了明显改变而导致所佩戴的ICL不再适合，可以随时取出或更换。也可以重新配戴普通框架眼镜或隐形眼镜。

4、术后护理方便：ICL在设计上用于长期植入眼睛内部，无须维护。

5、无异物感，稳定性好：ICL植入后，眼内不会感觉有异物感，植入体也不会与任何组织结构发生结合，故稳定性佳。

6、设计科学、实用美观：ICL是植入在虹膜后边的后房内，采用独特的双面拱形设计固定在睫状沟内，不接触自身晶体，外人以及本人均无法从外部看到，在美容方面达到了完美的境界。

安全有效治疗眼病 优选武汉艾格眼科

武汉艾格眼科医院始建于2003年8月8日，是一所集医疗、教学、科研、防盲为一体的三级眼科专科医院，是湖北省首家中美合资眼科医疗集团，也是武汉市医保定点医院、武汉市新型农村合作医疗定点医院。现拥有汉口院、洪山院、汉阳院、黄陂院、鄂州院等多家连锁的品牌规模，凭借高超的技术实力和卓越的服务品质，在湖北乃至华中极具口碑和影响力。

武汉艾格眼科医院下设白内障、眼底病、屈光手术、眼肌及小儿眼病、泪道病、角膜病及眼表病、眼眶病、青光眼、医学眼整形、医学验光配镜十大专科，为广大眼疾患者提供全面、专业、系统的诊疗服务。

权威专家保驾护航 治疗效果有保障

尹禾，武汉艾格眼科医院屈光手术科主任/副主任医师，瑞士STAAR全球ICL手术医师认证专家库专家，国内首批取得准分子激光屈光手术上岗证的医师，湖北省激光医学会屈光组委员。从事眼科临床工作20余年，熟悉多种飞秒激光和准分子激光设备，尤其擅长飞秒激光LASIK、准分子激光LASIK、SBK、EPI-LASIK等多种角膜屈光手术以及ICL眼内屈光手术，对于各种个性化手术方案的设计和各种手术并发症的处理有着丰富的临床经验。

李志华，武汉洪山艾格眼科医院屈光手术科主任/副主任医师，瑞士STAAR全球ICL手术医师认证专家库专家，中华医学会眼科专业委员会委员，中国酒泉卫星发射中心、神舟科技首席近视矫正专家。从事眼科临床工作二十余年，全国最早从事飞秒激光手术和ICL晶体植入术的专家之一。擅长飞秒激光、准分子激光、波差引导个体化等外眼屈光手术以及ICL晶体植入术、PC—PRL，透明晶体置换等内眼屈光手术，尤其擅长根据患者的年龄，近视程度，角膜条件，前房深度等自身条件制定适合的近视治疗方案。