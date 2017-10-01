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徐州双眼皮术后效果会自然吗？

2017-10-01
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　　徐州双眼皮术后效果会自然吗？很多妹子天生就是单眼皮，显得眼睛小没有精神，严重影响了爱美者的美丽与自信心。因此越来越多的爱美者都想通过双眼皮手术来使自己的双眼皮变得明亮，不过还是有些人担心双眼皮手术后效果是否能自然。针对这个问题，我们请徐州市三院整形美容中心的医生为我们详细解答。

　　徐州双眼皮术后效果会自然吗？医生指出，目前双眼皮手术已经是十分成熟的，效果也十分的自然，但是双眼皮术后是否自然也与多种因素有关，为了帮助爱美者更好的理解，以下罗列几点就是决定双眼皮术后效果的主要因素。

　　1、与医生的交流与沟通：把自己所希望达到的预期效果告诉医生，让医生了解手术情况，做好周全的准备，尽可能做出较合适的手术设计，这样才是手术效果的首要条件。

　　2、医生的技术水平：医生如果经验丰富，技术娴熟，那么双眼皮手术后一般是不会出现任何副作用的，双眼皮形态自然，美丽隐痕，宛若天生。

　　3、做好合理的护理工作：爱美者在进行手术时，一定要避开月经期，在术后创伤处不要沾水，不要使用化妆品，以免发生感染，术后不要过度用眼，保持合理的作息时间。

　　徐州双眼皮术后效果会自然吗？通过以上医生的介绍，相信大家对于双眼皮手术效果是否自然已经有所了解了，如果您还有什么相关的疑问，可以点击在线咨询，让徐州市三院整形美容中心的医生为您详细解答。

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