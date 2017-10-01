粉刺是怎么形成的？

目前，处于青春期的少男少女都非常关注粉刺是怎么形成的，在青春期，每个人都或多或少都会长有粉刺，所以粉刺治疗具有普遍意义。

江苏大学附属徐州医院整形美容中心的美容医生介绍，除了荷尔蒙的分泌，使受到刺激的皮脂腺分泌更多皮脂，混合正常脱落的老角质，囤积在毛囊中，毛囊阻塞形成粉刺。这也是青年人所常说的油性皮肤更容易长粉刺，油性皮肤的粉刺是怎么形成的原因。于此，要多清洗皮肤表面，洁净是治疗粉刺的的前提。

有种痤疮杆菌，专吃皮脂维生，当皮脂阻塞毛囊时，痤疮杆菌会使毛囊及其周围发炎。某些特定美容化妆成份，也会造成毛孔阻塞。也是粉刺是怎么形成的解答。清除细菌、避免不当化妆品的使用也是粉刺治疗的前提。

任何种族男女都会长粉刺，但还是有些差异，比如白种人比黑人及亚洲人更容易长粉刺。虽然每个人都会长粉刺，但有些粉刺情况会与家族成员相似。这些可能就是粉刺的基因或者遗传的形成因素了。了解了这些粉刺是怎么形成的，有助于对症下药，解决粉刺治疗的问题。

同时，环境因素有是非常重要的。当空气污浊、灰尘黏附于脸部肌肤时容易出现粉刺。过度的日晒、湿度的比重过高，也会加重粉刺的病情。

江苏大学附属徐州医院整形美容中心的美容医生强调，生活作息不正常也会是粉刺是怎么形成的因素。生活不规律、熬夜睡眠不足、情绪不佳、压力过大、饮食习惯不良，会降低皮肤自我修复能力，产生粉刺并且使粉刺进一步恶化。如非常严重，请到的整形美容医院资讯医生。