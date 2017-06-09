输卵管不孕的原因有哪些？

核心提示： 输卵管性不孕的原因是很多女性关注的问题，不孕专家指出，输卵管是女性生殖系统的重要组成部分之一，它具有运送精子、摄取卵子及把受精卵运送到子宫腔的重要作用，由于输卵管出现异常情况导致妇女不能生育的，我们将其称之为输卵管性不孕，主要有以下原因。

输卵管性不孕的原因是很多女性关注的问题，不孕专家指出，输卵管是女性生殖系统的重要组成部分之一，它具有运送精子、摄取卵子及把受精卵运送到子宫腔的重要作用，由于输卵管出现异常情况导致妇女不能生育的，我们将其称之为输卵管性不孕，主要有以下原因。

输卵管性不孕的原因：

1、宫颈和宫腔粘连 在人工过程中，在手术过程中由于吸宫或刮宫过度，损伤了子宫颈管和子宫内膜，随后引起宫颈粘连阻塞或官腔粘连缩小，精子就不能通过子宫颈管进入官腔，使受精卵不能着床和发育。

2、输卵管炎症阻塞 这是因为受术者患有较重的宫颈炎在接受手术时消毒不严，手术器械就会将细菌带入官腔，从而引起输卵管炎造成输卵管阻塞，从而阻碍卵子和精子相遇结合。

3、过度吸宫或刮宫 在过度吸宫或刮宫时，将子宫内膜基底层吸净，或者是采用刮匙过度搔刮将子宫内膜基底层刮掉，使得子宫内膜不能再生，造成长期闭经，这样受精卵也就设有着床之处。

女性朋友不要不要把人工流产当作是避孕的方式，不管是哪种人流都是对人体有伤害的，特别是短期内多次人工，引起输卵管炎、宫颈和官腔粘连、闭经等，因而造成不孕。在享受性生活的时候较好是采取较好的避孕措施，避免意外怀孕。同时，专家提醒，患有输卵管性不孕一定要及时到正规医院检查治疗。

郑州长江不孕不育医院对症施药——有效治疗输卵管性不孕，快速怀孕

郑州长江医院坚信，不是所有的输卵管性不孕都需要手术，用简单疗法就能治好的，就绝不复杂化，保护女性身体，同时减轻经济负担。医院会根据患者病情的轻重程度，选择中医药调理或是物理疗法，针对纯粹医药调理效果不理想的情况，则采用“DSA智能软丝介入疗法”或“四镜一丝”联合复通术再结合中西药调理。尤其是“四镜一丝”联合复通术，对重度输卵管性不孕很有效。

很多人以为，所有医院都能够治疗不孕不育症、甚至妇科医生都能治疗女性不孕，这是个很大的误区，首先，不孕不育的治疗需要很强的专业性知识和技能，所以一般的医院还达不到这个标准;此外，不孕不育医生能看妇科病，但妇科医生不一定能治不孕不育症，因此，治疗不孕不育症，一定要到专业的不孕不育医院，治疗效果才会有保障。

案例回放：婚后不孕压力倍增 长江让她“好孕”

王女士和丈夫婚后三年都没见怀孕，两人曾在多家医院都检查就诊了，但是依旧没动静。后看到电视广告后到郑州长江不孕不育医院确诊为双侧输卵管粘连，长江专家组不孕不育专家对她的进行了“四镜一丝”治疗，术后俩个月，王女士便顺利怀上了孩子。