郑州女性输卵管不通的症状表现有哪些

核心提示： 输卵管是女性生殖系统非常重要的一部分，输卵管一旦发生异常如输卵管不通将直接导致女性不孕，所以想知道自己是不是输卵管性不孕就要知道输卵管性不孕的症状。那么，输卵管不通的症状表现有哪些？接下来请看郑州长江不孕不育医院王静主任的详细介绍吧。

输卵管是女性生殖系统非常重要的一部分，输卵管一旦发生异常如输卵管不通将直接导致女性不孕，所以想知道自己是不是输卵管性不孕就要知道输卵管性不孕的症状。那么，输卵管不通的症状表现有哪些？接下来请看郑州长江不孕不育医院王静主任的详细介绍吧。

输卵管不通的症状表现有：

1、女性不孕：输卵管是起到运送精子、摄取卵子及把受精卵运送到子宫腔的重要作用，当输卵管受到病损的侵害时，即形成阻塞，阻碍精子与受精卵的通行，导致不孕。

2、月经不调：一般性的输卵管疾病并不影响卵巢功能，如果是因为炎症引起的输卵管不通，卵巢也就容易被波及而导致女性出现月经异常现象，多见于月经量多，月经过频。

3、痛经：输卵管不通患者常有盆腔充血的情况，这容易造成瘀血性痛经，一般在月经来潮前一个星期患者会感觉到有腹痛，而且越临近经期腹痛越甚。

4、腹部不适：一部分的输卵管不通的女性，会出现小腹一侧疼痛，或两侧疼痛，以及有下坠感，或是腰痛等症状。

5、阴道分泌物增多：少女青春期后，随着卵巢功能的完善，阴道内会有一种乳白色或透明的液体流出，这属于正常的身理现象，如女性输卵管发生不通，则阴道分泌物会异常增多。

郑州长江不孕不育医院王静主任提醒：输卵管具有极其复杂而精细的生理功能，对拾卵、精子获能、卵子受精、受精卵输送及早期胚胎的生存和发育起着重要作用。此外当输卵管堵塞时，受精卵则无法到达宫腔而在输卵管等部位生长，形成宫外孕。宫外孕的产生会造成大出血，引发休克甚至危及生命。zs