郑州女性输卵管堵塞该怎么治疗

核心提示： 做妈妈是每一个女性的梦想，然而作为女性不孕比例较高的输卵管堵塞问题打碎了她们做妈妈的梦想，输卵管堵塞让女性的身体和心理都受到很大的影响。那么，输卵管堵塞该怎么治疗？接下来请我们听听郑州长江不孕不育医院卫玉林主任的详细介绍吧。

做妈妈是每一个女性的梦想，然而作为女性不孕比例较高的输卵管堵塞问题打碎了她们做妈妈的梦想，输卵管堵塞让女性的身体和心理都受到很大的影响。那么，输卵管堵塞该怎么治疗？接下来请我们听听郑州长江不孕不育医院卫玉林主任的详细介绍吧。

卫玉林主任为我们分析引起输卵管堵塞的原因有：

1、妇科炎症：如宫颈炎、盆腔炎、输卵管炎、附件炎等，未及时治疗或治疗不当、病情连绵不愈导致的。

2、不洁性生活、宫内节育环：不洁性生活、宫内节育环以及流产后同房等，都会导致出现输卵管炎症，炎症不及时治疗或是治疗不当，就会导致出现输卵管粘连、不通，引发输卵管堵塞。

3、长期阴道出血：由于妇科肿瘤、功能失调、子宫病变等的原因，导致月经过多、经期过长，没有及时治疗，继发炎症感染，导致输卵管内壁溃烂、粘连、堵塞等出现。

4、人工流产：对于人工流产手术，这是导致输卵管堵塞重要原因之一。人流手术时，由于机械刺激、操作不当或者是流产不全等的，常常会继发各种炎症感，引起输卵管炎症后，进而会导致输卵管堵塞。

然而输卵管堵塞我们就放弃做妈妈的梦想了吗？答案是不，绝不。

“四镜一丝”联合复通术——一次性疏通输卵管，快速怀孕不是梦

郑州长江不孕不育医院所采用的“四镜一丝”联合复通术通过联合运用输卵管镜、宫腔镜、生育镜与腹腔镜“四镜”和全新的美国DSA智能软丝系统“一丝”，一次性有效介入，准确检测出卵巢、宫腔、腹腔、输卵管腔内外病变，能同步全面解决子宫、卵巢盆腔与输卵管积水、粘连与阻塞等问题，提升不孕症介入疏通诊疗的安全性能与不孕患者的妊娠率。该技术有效解决了女性输卵管阻塞、积水、粘连等问题，为久治不愈、难以明确病因的患者提供了新的怀孕机会。它是输卵管导丝再通术上的一次崭新革命，尤其对重度堵塞的患者很有效。

郑州长江不孕不育医院卫玉林主任提醒：输卵管是女性孕育胎儿的重要通道，如果输卵管出现问题女性就面临着不孕的危险。建议输卵管堵塞患者及时去医院检查，针对性治疗，不要耽误病情。zs