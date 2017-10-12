核心提示： 尖锐湿疣对男性健康的危害有哪些 尖锐湿疣的出现相信大家并不是很陌生。尤其是在近年来，临床上就出现了很多的这样的患者朋友，给朋友们的性生活带来了很大的困扰，严重的危害到朋友们的身心健康，给幸福生活也带来一定的威胁。接下来我们随着专家起来了解一下尖锐湿疣的危害，以便提醒患者朋友们及时治疗，避免更多危害的到来。

尖锐湿疣对男性健康的危害有哪些 尖锐湿疣的出现相信大家并不是很陌生。尤其是在近年来，临床上就出现了很多的这样的患者朋友，给朋友们的性生活带来了很大的困扰，严重的危害到朋友们的身心健康，给幸福生活也带来一定的威胁。接下来我们随着专家起来了解一下尖锐湿疣的危害，以便提醒患者朋友们及时治疗，避免更多危害的到来。

尖锐湿疣对男性健康的危害有哪些？

1、尖锐湿疣会导致患者身体不适且难以康复。尖锐湿疣会导致患者全身不适、头痛、关节疼痛，除此之外还会引起生殖器部位的灼热、疼痛。随后生殖器部位会出现红斑，可会发展为疼痛性水疱。水疱破裂之后，会遗留溃疡。

2、尖锐湿疣会影响患者的心理状态，导致患者心理负担沉重。尖锐湿疣因病情会反复发作，烧灼疼痛无法控制，从而使患者产生沉重的心理负担。女性不及时治疗尖锐湿疣还可能会伴有急性尿潴留、子宫内膜炎、脑炎等。

3、尖锐湿疣会引起患者的溃疡症状出现。此症状主要出现在生殖器官部位，有不适感、出血的现象，随着病情的不断发展，病变部位会随之增大，逐渐增多。发病会多在阴唇、尿道回、包皮内、阴道内等部位，先进而引起病变出血、溃疡。>>>有更多疑问可直接点这里找专家解答！

以上就是郑州华肤皮肤病研究所专家关于“尖锐湿疣对男性健康的危害有哪些”的介绍，如果朋友们还有什么疑问的话，可直接点击咨询找专家解答！男性朋友们若是感觉身体不适一定要及时选择正规的诊疗中心做及时的检查、治疗，防止病情恶化给自身健康带来更大的危害。