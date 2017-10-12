核心提示： 预防尖锐湿疣有什么措施？这样的病是严重的危害到我们的健康，还会影响到家庭的关系，造成家庭的破裂，很多人都是在患上尖锐湿疣之后才知道疾病的严重性，下面由郑州华肤皮肤病研究所的专家做出介绍：

预防尖锐湿疣有什么措施？这样的病是严重的危害到我们的健康，还会影响到家庭的关系，造成家庭的破裂，很多人都是在患上尖锐湿疣之后才知道疾病的严重性，下面由郑州华肤皮肤病研究所的专家做出介绍：

1、坚决杜绝性乱：尖锐湿疣患者中60%是通过性接触染病地。家庭中一方从社会上染病，又通过性生活传染配偶，还有可能通过密切地生活接触传给家中其他人，既带来了生理上地痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此提高性道德，不发生婚外性行为是预防尖锐湿疣发生地重要方面。

2、防止接触传染：不使用别人地内衣、泳装及浴盆；在公共浴池不洗盆塘，提倡淋浴，沐浴后不直接坐在浴池地坐椅上；在公共厕所尽量使用蹲式马桶；上厕所前用肥皂洗手；不在密度大、消毒不严格地游泳池游泳。

3、讲究个人卫生：每日清洗外阴、换洗内裤，个人地内裤单独清洗。即使家庭成员间也应该做到一人一盆，毛巾分用。

温馨提示：就上面的内容专家们就说这么多，相信患者们也是有所了解的了，大家还要及早的先进行治疗，同时还应注意尖锐湿疣是一种易反复的疾病，大家一定要尖锐湿疣，防止尖锐湿疣的复发。