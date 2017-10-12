核心提示： 得了尖锐湿疣都要注意什么呢？ 尖锐湿疣是一种比较严重的疾病，大家应该都是知道的，因为近几年来该病的发病率一直在不断的升高，且对社会风气都造成了极大的不良影响，已经引起了社会上很多人的关注，同时该病的发病率还在不断的升高，所以患者们需要及时治疗，防止更多的人患病，那么得了尖锐湿疣都要注意什么呢？我们来了解一下。

得了尖锐湿疣都要注意什么呢？ 尖锐湿疣是一种比较严重的疾病，大家应该都是知道的，因为近几年来该病的发病率一直在不断的升高，且对社会风气都造成了极大的不良影响，已经引起了社会上很多人的关注，同时该病的发病率还在不断的升高，所以患者们需要及时治疗，防止更多的人患病，那么得了尖锐湿疣都要注意什么呢？我们来了解一下。

尖锐湿疣的相关注意事项：

1、注意补充营养：慢性性病患者饮食需注意补充营养，只有营养充足患者体质才能增强，疾病恢复起来才能更快，如鸡蛋。肉类、牛奶以及豆制品等蛋白质较丰富的食物，可以促进人体组织的修复，帮助患者身体免疫力增强，同时补充足量维生素，疾病恢复起来会更容易。

2、防止其他疾病：患者感染尖锐湿疣后身体免疫力也会降低，容易导致病情加重，且在身体疾病刺激下尖锐湿疣十分容易复发，例如糖尿病以及艾滋病等会加重原有尖锐湿疣的病情，所以患者在治疗尖锐湿疣时还需要注意防止其他疾病的发生。

3、注意休息：尖锐湿疣患者生活中需注意多加休息，因为患者生病后身体体质较差，只有保证良好的休息才能避免病情加重，尤其是过度劳累会导致患病复发，所以尖锐湿疣患者注意一定不能熬夜，不然对治疗效果有很大影响，注意保证充足的睡眠。

4、注意用药：临床上治疗尖锐湿疣多采用干扰素，但是干扰素不能完全将疾病治好，只有控制和调节病情发展的作用，若患者全身性的使用干扰素会使一些治疗难度大的疣体消退，但是部分患者局部大量用药，反而导致局部硬结的出现，所以患者用药时需注意。

尖锐湿疣的发生不仅给患者的身体造成了很大的影响，还导致了一系列的家庭问题，所以患者们在生活中要注意好病情的发展，对于上文介绍的这些知识一定要把握好，这样疾病才能尽快的好起来。