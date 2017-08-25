核心提示： 癫痫病手术治疗好吗？生活中很多人都患上了癫痫病，癫痫病的诱因有很多，大家在生活中都防不胜防，很多情况下都不知道该如何预防好了。但是，一旦大家患上癫痫，就需要及时治疗，癫痫病的治疗方法有很多，患者只要找到正确的治疗方法就能够治疗康复。那么，癫痫病手术治疗好吗？

癫痫病手术治疗好吗？生活中很多人都患上了癫痫病，癫痫病的诱因有很多，大家在生活中都防不胜防，很多情况下都不知道该如何预防好了。但是，一旦大家患上癫痫，就需要及时治疗，癫痫病的治疗方法有很多，患者只要找到正确的治疗方法就能够治疗康复。那么，癫痫病手术治疗好吗？

癫痫病手术治疗好吗？下面郑州权威癫痫专家给大家介绍一下癫痫常见的治疗方法有哪些：

一、药物治疗：药物进行癫痫病的治疗总的原则是：用药早、剂量足、服药准、疗程长。一旦癫痫病诊断确立后，立即服药，控制发作。剂量足够控制该病不发作、且不出现药物毒性反应为准，必要时可进行血药浓度检查。根据不同的类型，或综合症确定药物选择。一般停止发作2年以上，方可停药。

二、癫痫的饮食：主要指生酮饮食疗法。因此通过选用含脂肪比例高，蛋白质和碳水化合物比例低的饮食配方，使体内产生酮体，以模拟身体对饥饿的反应来治疗癫痫等疾病。对于药物难以控制的癫痫，可考虑试行生酮饮食治疗

三、手术治疗：当然癫痫患者也可以选择别的治疗方法，其实手术的治疗也是有很多的患者在使用的。做手术是可以把癫痫患者的病根去掉的，但是做手术还是有一定的风险的，所以癫痫患者在选择使用这种治疗的方法的时候要想好。

癫痫病手术治疗好吗？以上就是郑州军海脑病医院癫痫专家对癫痫病的治疗所作出的一些介绍，癫痫的治疗方法有很多，患者需要根据自己的病情选择合适的治疗方法治疗，但是千万不能盲目的选择。患了疾病要及早治疗，以免病情加重带来不必要的危害。郑州军海脑病医院祝所有的癫痫患者早日康复！