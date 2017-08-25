核心提示： 郑州哪里治疗癫痫比较好？癫痫病是一种慢性疾病，生活中诱发癫痫病的因素有很多，大家一定要多加注意，保证自己不受癫痫的侵害。对于癫痫患者来说，癫痫的危害可能会很大，患者一定不要着急，癫痫通过正规的治疗是有很大的希望治疗好的。那么，人们患上癫痫要怎么治疗？郑州哪里治疗癫痫比较好？下面我们一起来看看郑州军海脑病医院癫痫专家为我们做的详细介绍。

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郑州哪里治疗癫痫比较好？病人和家属应当注意下列事项：

1、家长或病人要详细观察癫痫发作情况。最.好用一张卡片记录每次发作的日期、时间(包括白天和照夜)、发作情况、每次持续多长时间(几秒或几分钟)、有无咬舌或遗尿、发作之前有哪些不舒服的预兆、发作和哪些因素有关系(如精神不愉快、过分劳累或月经来潮)等等。

2、病人应当避免去有危险性的场所。在校的学生不宜奋加剧烈的体育锻炼。以免发作时造成外伤。参加工作的同志要防止在近火、近电、驾驶、高空或水下等工作肉位劳动，以免发生生命危险。

3、癫痫患者注意饮食的选择。癫痫较容易在体内水分过多或偏于碱性的环境中发作，所以病人不宜饮用过多的水，饮食多吃些脂肪类物质。使身体环境略偏于故性。

4、注意生活规律化，尽可能进免精神刺激。有些病人容易在睡眠成休息不够、体力或脑力过度疲劳或情绪不愉快时发作。所以生活作息制度一定要有规律，劳逸结合，保证充足的睡眠时间，保持身心愉快，尽里少去人多嘈杂的场所，看电影成电视要有节制。

5、一定要按时按量地服药。癫痫病人要坚持长期服药，中间不能停药。每日剂量一般均分欲次服用，饭后服用较佳。某些患者。其发作常在夜间或清晨，用药时间可集中在下午或睡前。大部分类型的癫痫，在完全控制2-5年后，可考虑终止治疗。停药必须缓慢减量。原则上病程越长者，剂量越大者。用药越多者，停药越要缓慢。整个减药过程一般是6个月到1年。甚至更长。

郑州哪里治疗癫痫比较好？专家指出：癫痫随时都有可能发作，患者家属一定要保证好患者的身体健康不受侵害，生活中患者家属需要多关注患者的病情，避免患者去一些比较危险的场所，保证患者的饮食安全。控制一下患者的生活规律和用药情况。最后祝所有的癫痫患者早日康复！