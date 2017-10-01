核心提示： 漳州芗城治疗早泄哪里方法好？如今，年轻男性患上早泄已经不再是什么奇闻异见了，但很多男性却并不清楚自己这么年轻怎么也会出现早泄，甚至由于早泄的存在，引发了极大的心理负担。那么究竟是什么原因导致年轻男性患上早泄？

漳州芗城治疗早泄哪里方法好？如今，年轻男性患上早泄已经不再是什么奇闻异见了，但很多男性却并不清楚自己这么年轻怎么也会出现早泄，甚至由于早泄的存在，引发了极大的心理负担。那么究竟是什么原因导致年轻男性患上早泄？

为什么早泄会偏爱年轻男性？

早泄指的是阴茎在插入阴道之后，在女性还未达到性高潮，而男性的性交时间短于2分钟，提早射泄而存在的性交不和谐障碍。导致早泄出现的原因可以分为心理性早泄、器质性早泄以及其他原因引起的早泄。引起心理性早泄原因很多，比如夫妻间感情不和，性交时感到焦虑恐惧、紧张等都是可以导致大脑皮层中枢神经兴奋增强，从而引起了早泄。器质性早泄可能是由于患上慢性前列腺炎，精囊炎，尿道炎等所引发的。其他原因所引起的早泄比如说包皮过长、过度手淫等也是可能会引发早泄的。

1、前列腺炎：前列腺是属于男性的一种生殖附属器官，前列腺液则是属于精液的组成部分，前列腺炎可能会导致前列腺充血水肿，可能会使得泌精变得更加的敏感，从而会引发早泄。

2、包皮过长：过长包皮会使得龟头粘膜隐藏在其中，平常所受到的一些摩擦、刺激会比较少，神经的感觉就会过于敏感。但当性生活的时候，勃起后龟头外露，跟阴道直接进行摩擦、刺激时，就可能会因其敏感而出现早泄。

3、过度手淫：适度手淫本身对于人体没有伤害，但是过频、过快、过多的手淫可能会导致性反射时间缩短，惹来习惯性早泄。出现这种情况，患者需要及时的戒除手淫。

4、精神紧张：由于焦虑跟早泄同为交感神经所调节，所以精神紧张也可能会因为影响交感神经而造成早泄。患者应该减轻压力，放松精神，加强运动，锻炼身体。

引起早泄原因不同，所以治疗方法上也是不同的，想要治疗早泄就必须要检查确诊病因之后，再进行针对性的治疗。此外，初次尝试性爱者，不可因为几次射泄快就给自己带上“早泄”帽子，如此只会增加自身压力。

温馨提醒：漳州芗城治疗早泄哪里方法好？通过上述的讲解，相信大家对于早泄偏爱年轻男性的问题有了更多了解，如果想尽快摆脱早泄，那么就应该尽快采取科学治疗，早日恢复健康。更多关于早泄的疑问，可以咨询漳州男健医院男科的在线医生，由医生来解答。