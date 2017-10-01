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漳州芗城治疗早泄哪里有效

2017-10-01
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核心提示：　　早泄情况在男性身上是时有发生的，或者是因为疾病的影响，或者是因为心理障碍。绝大多数的早泄都是后天形成的，它会严重的打击男人自信，还影响到夫妻之间关系的和睦，更有不少男性陷入到盲目用药的误区当中。对此，漳州男健医院男科表示，早泄是可治可防的。

　　早泄情况在男性身上是时有发生的，或者是因为疾病的影响，或者是因为心理障碍。绝大多数的早泄都是后天形成的，它会严重的打击男人自信，还影响到夫妻之间关系的和睦，更有不少男性陷入到盲目用药的误区当中。对此，漳州男健医院男科表示，早泄是可治可防的。

　　要如何去定义早泄呢？

　　目前医学界对于早泄的定义为：在进行性生活的时候阴茎尚未插入到阴道、或者是在插入之后抽动不足15次、或者是插入后不到2分钟就出现射状况，女方还未达到性满足者，称之为早泄。

　　导致早泄出现的原因

　　精神因素：皮层中枢性兴奋出现增强，脊髓射中枢兴奋性也会随之增高，从而引起了早泄。因此，可以说紧张的心理是能够形成快速射的习惯。

　　器质性病变：比如说受到尿道炎、前列腺炎、精囊炎、精阜炎等一些炎症的刺激，使得射中枢兴奋度降低，容易勃起早泄，或阴茎系带感应性出现增高，在性交的时候过分牵引亦而引起早泄，宜通过手术来治疗。

　　局部刺激：阴茎包皮过长，内裤太紧对于阴茎头龟头的刺激，而发生早泄状况。

　　除上之外，如果体质欠佳，大病初愈，性兴奋跟反射性射活动都会大大的降低，也会造成一过性的早泄，宜减少并停止性活动。

　　怎么样去预防早泄的发生？

　　1.夫妻双方需要正确地去学习并掌握有关性的知识，了解男女之间性反应的一些生理性差异，消除彼此之间所存在的误会，适当的去掌握性生活中的必要性技巧。

　　2.要积极的克服过度手淫的不良习惯，同时还需要做到房事有节，起居有规律，别让不良生活习惯诱发早泄出现。

　　3.偶然出现的早泄，女方理应给予男性以安慰、谅解、关怀，温柔体贴地帮助男方来克服恐惧、紧张、内疚心理，千万不要去埋怨、责怪男方，这样反而会加重男性的心理压力，使得早泄状况越发的严重。

　　4.积极的去治疗可能会引起早泄的各种器质性疾病，从根本上来避免早泄的出现。

　　温馨提醒：早泄此病是可防可治的，所以大家在平时生活中还得做好相应的防护工作，同时在发现早泄存在时，尽快接受科学治疗，以免早泄加重给自身带来更大伤害。对于早泄问题若是还有疑问，可以咨询漳州男健医院男科的在线医生，由医生答疑解惑。

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