核心提示： 它的发病原因有很多，但是大多数的人都不是很了解，这样的话也就耽误了疾病没有及时的预防治疗了，这样会让自己受到更加严重的伤害。“治疗早泄要花多少钱”在此很难给您具体的数字，根据早泄的不同病因，可将早泄分为多类，如原发性早泄、继发性早泄、心理性早泄、器质性早泄等；这也就决定了各类早泄的检查项目和治疗方法是各不相同的，治疗早泄的费用也就没有明确的标准。

它的发病原因有很多，但是大多数的人都不是很了解，这样的话也就耽误了疾病没有及时的预防治疗了，这样会让自己受到更加严重的伤害。“治疗早泄要花多少钱”在此很难给您具体的数字，根据早泄的不同病因，可将早泄分为多类，如原发性早泄、继发性早泄、心理性早泄、器质性早泄等；这也就决定了各类早泄的检查项目和治疗方法是各不相同的，治疗早泄的费用也就没有明确的标准。

一、传统手术治疗：

男性患者需要知道的是，对于传统的手术治疗早泄的话，容易给男性带来阴茎头不敏感，而这类手术必须需要临床经验十分丰富的医生，以及娴熟的技术，并且传统手术只是适用于成年并且已婚男性患者，而对于未婚的男性患者，医生一般不建议采用此方法。

二、采取药物治疗：

随着社会的不断地推陈旧新，在目前市面上，治疗早泄的药物简直是琳琅满目，其中还不免参杂了一些激素类的药物，不仅对患者的病情不会有治疗的效果，还容易产生很大的副作用。因此，男性患者一定要避免私自用药物来治疗，以免加重病情或延误治疗的更佳时机。

医生提醒：男性患者了解了男人得了早泄要怎么治以后，男性患者一定要及时到正规医院进行科学的检查治疗，切忌拖延，拖延只会加重病情，导致严重早泄，就很难治疗了，并且还会引发其它更严重的并发症。比如性功能障碍，前列腺炎、阳痿、精囊炎、睾丸炎等各类疾病。

早泄的危害主要有如下几个方面：

1、丧失自信，加重病情早泄会让男人觉得自己不“行”，从而产生心理障碍，自信心下降，也更加重了病情，形成恶性循环。

2、精神不振，影响工作早泄的危害表现为口苦咽干、小便黄赤、淋浊、阴痒，舌质红，苔黄，脉弦数，并长期伴有精神不振，神疲倦怠，夜寐不安，精薄清冷，心悸不宁等，影响工作和生活。

3、影响夫妻感情长期下去，使夫妻双方达不到性满足即泄精而萎软，直接危害夫妻性生活的和谐，进而影响夫妻感情及家族和睦。

4、家庭破裂的隐患在性生活中，妻子往往感受不到性快感，长期不能得到性满足，将对性生活失去兴趣，后导致对性生活的淡漠，长此以往必将成为家庭破裂的隐患。

温馨提示：“漳州芗城治疗早泄什么地方好”的文章内容就先给大家讲到这里了，看过的患者一定会熟知了，早泄并不可怕，可怕的是患者明知道自己的病情却没有进行及时有效的治疗，从而耽误了自己的病情，祝愿每位早泄患者都可以尽快的康复。