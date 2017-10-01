核心提示： 早泄这个病症是男人痛苦不堪、难于启齿的话题。这个病症不仅仅打击做男人的自信，严重的会危害家庭和谐。正由于这个病症导致的离婚率，夫妻分房率每年在持续上升。这个病症是什么？为什么这么大的危害？今天漳州男科医院男健男科主任为您解答；

早泄这个病症是男人痛苦不堪、难于启齿的话题。这个病症不仅仅打击做男人的自信，严重的会危害家庭和谐。正由于这个病症导致的离婚率，夫妻分房率每年在持续上升。这个病症是什么？为什么这么大的危害？今天漳州男科医院男健男科主任为您解答；

治疗早泄为什么要选择漳州男健医院

食色性也，食和色这两个字是我们人类生存基本的保障，不管男女。进入21世纪以来，我们的生活水平逐步上升，才有了现在的思淫欲。早泄这个病症就是指男性在性生活方面满足不了女性的性要求；早泄病症定义：男性射精功能障碍，在男女夫妻性生活中，男性过早于女性高潮前射精，通常是低于五分钟的性交便射精。使性伴侣得不到应有的满足。从而导致矛盾加深，夫妻生活不美满。而有些此症状的男性，为了一时的快感选择一些市面上卖的

各种壮阳来刺激自己，从而满足男女双方的性生活吗需求。

漳州男科医院男健提醒；经常使用此类药物的患者，病情会得以加重；

1，患者病情延误。在自身的满足的同时，患者会越来越上瘾，甚至不求科学的治疗早泄疾病。

2，精神以及健康情况不佳。药物三分毒，长期使用此类药品的患者，身上无疑是天天在聚焦毒药。长期下去，可能会破坏身体其他组织。也有可能在此性暗示的情况下，缺了此药物将会直接不举。

3，药物药性的危害。由于现代市场的需要，此类药物在上场大势横行。有些不良药商非法获利，可能以次充好来忽悠患者。如果药性猛烈可能导致性生活直接猝死。

漳州芗城治疗早泄能好的是哪里？

那么针对早泄，漳州男科医院就男健又有哪些优势？患者为什么要选择漳州男健医院？

1，漳州男健医院成立近20年的历史，在漳州合并了之前的漳州博大医院。从而使医院的资质，医院的技术手段又有了新的突破。

2，漳州男健医院有北京协和医院技术合作。经常邀请省内外医生讲座并参与病种研究。

3，漳州男健医院自成立以来就得到患者的一致好评。漳州市卫计委领导每年多次视察医院，对医院的环境，设备，技术，医务人员态度进行多次公开表扬。

漳州男科医院男健力争做到漳州好的男科医院，为漳州男性健康提供真挚服务。