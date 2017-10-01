39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 漳州芗城男健医院 > 正文
综合
问医生

漳州芗城治疗早泄有效的是哪里

2017-10-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　早泄是怎么定义的呢？多长时间为早泄呢？这个话题是一直存在争议的话题！漳州芗城男健医院医生发声：通常以男性的精子潜伏期或女性在性交中达到性高潮的频度来评价，如以男性在性交时失去控制性功能的能力，则阴茎插入阴道之前或刚插入即射出为标准；或以女性在性交中达到性高潮的频度少于50％为标准来定义早泄，但这些都未被普遍接受。

　　早泄是怎么定义的呢？多长时间为早泄呢？这个话题是一直存在争议的话题！漳州芗城男健医院医生发声：通常以男性的精子潜伏期或女性在性交中达到性高潮的频度来评价，如以男性在性交时失去控制性功能的能力，则阴茎插入阴道之前或刚插入即射出为标准；或以女性在性交中达到性高潮的频度少于50%为标准来定义早泄，但这些都未被普遍接受。

　　目前认为，早泄的病因不只是心理性和阴茎局部性因素，还应考虑泌尿、内分泌及神经等系统疾病因素。

　　早泄的病例分类：

　　1.原发性早泄

　　即从首次次性体验开始，就持续有早泄的发生，几乎每次性交，而且和每个性伴都会出现早泄的情况，球海绵体反射（BCR）的延迟时间较短。

　　2.继发性早泄

　　是指发生早泄之前，曾有一段时间的性功能是正常的，可能是逐渐出现或者突然出现，可能继发于泌尿外科疾病、甲状腺疾病或者心理疾病等，其球海绵体反射的延迟时间较长。

　　那么早泄大家了解的差不多之后，更多的疑问就是这个病怎么治疗呢？能不能治好呢？我治疗了多次不见效我要放弃了…等这些话题，漳州芗城男健医院医生告诉大家，对于早泄的治疗建议找准病因之后针对性治疗。那么关于早泄的检查有哪些呢？

　　通过详细询问病史、性生活调查可以初步诊断，而且了解其发病原因对治疗有一定的指导和帮助。

　　1.专科体格检查

　　包括男性第二性征、阴茎、睾丸与附睾的检查，有时甚至需要进行前列腺、精囊彩超检查。以便鉴别早泄或其他性功能障碍，尤其是与勃起功能障碍有关的基础疾病。

　　2.神经电生理检查

　　利用阴茎震动感感觉度测定、阴茎背神经诱发电位和阴茎头感觉诱发电位测定、球海绵体反射潜伏期测定法来测定阴茎感觉度阈值等变化情况，有助于了解阴茎感觉度和感觉神经的功能。

　　3.其他

　　泌尿外科的常规检查可判断有无包皮龟头炎、前列腺炎、精囊尿道炎等其他诱发原因。必要时可进行睾酮、泌乳素等性激素水平检测。

　　对此，漳州芗城男健医院医生提醒大家：一定要对自己树立信心，积极到医院检查治疗，避免拖延时间太久而增加临床治疗难度。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈