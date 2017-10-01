漳州芗城治疗早泄有效的是哪里

核心提示： 早泄是怎么定义的呢？多长时间为早泄呢？这个话题是一直存在争议的话题！漳州芗城男健医院医生发声：通常以男性的精子潜伏期或女性在性交中达到性高潮的频度来评价，如以男性在性交时失去控制性功能的能力，则阴茎插入阴道之前或刚插入即射出为标准；或以女性在性交中达到性高潮的频度少于50％为标准来定义早泄，但这些都未被普遍接受。

早泄是怎么定义的呢？多长时间为早泄呢？这个话题是一直存在争议的话题！漳州芗城男健医院医生发声：通常以男性的精子潜伏期或女性在性交中达到性高潮的频度来评价，如以男性在性交时失去控制性功能的能力，则阴茎插入阴道之前或刚插入即射出为标准；或以女性在性交中达到性高潮的频度少于50%为标准来定义早泄，但这些都未被普遍接受。

目前认为，早泄的病因不只是心理性和阴茎局部性因素，还应考虑泌尿、内分泌及神经等系统疾病因素。

早泄的病例分类：

1.原发性早泄

即从首次次性体验开始，就持续有早泄的发生，几乎每次性交，而且和每个性伴都会出现早泄的情况，球海绵体反射（BCR）的延迟时间较短。

2.继发性早泄

是指发生早泄之前，曾有一段时间的性功能是正常的，可能是逐渐出现或者突然出现，可能继发于泌尿外科疾病、甲状腺疾病或者心理疾病等，其球海绵体反射的延迟时间较长。

那么早泄大家了解的差不多之后，更多的疑问就是这个病怎么治疗呢？能不能治好呢？我治疗了多次不见效我要放弃了…等这些话题，漳州芗城男健医院医生告诉大家，对于早泄的治疗建议找准病因之后针对性治疗。那么关于早泄的检查有哪些呢？

通过详细询问病史、性生活调查可以初步诊断，而且了解其发病原因对治疗有一定的指导和帮助。

1.专科体格检查

包括男性第二性征、阴茎、睾丸与附睾的检查，有时甚至需要进行前列腺、精囊彩超检查。以便鉴别早泄或其他性功能障碍，尤其是与勃起功能障碍有关的基础疾病。

2.神经电生理检查

利用阴茎震动感感觉度测定、阴茎背神经诱发电位和阴茎头感觉诱发电位测定、球海绵体反射潜伏期测定法来测定阴茎感觉度阈值等变化情况，有助于了解阴茎感觉度和感觉神经的功能。

3.其他

泌尿外科的常规检查可判断有无包皮龟头炎、前列腺炎、精囊尿道炎等其他诱发原因。必要时可进行睾酮、泌乳素等性激素水平检测。

对此，漳州芗城男健医院医生提醒大家：一定要对自己树立信心，积极到医院检查治疗，避免拖延时间太久而增加临床治疗难度。