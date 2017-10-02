核心提示： 漳州芗城早泄口碑那家医院好？漳州芗城男健医院的医生指出，同一种疾病，医院会有不同的治疗方法可供患者选择，所以男性朋友们大可以根据自己的经济实力来选择自己能接受的治疗方法。

漳州芗城早泄口碑那家医院好？漳州芗城男健医院的医生指出，同一种疾病，医院会有不同的治疗方法可供患者选择，所以男性朋友们大可以根据自己的经济实力来选择自己能接受的治疗方法。漳州芗城男健医院提出的看病透明医疗工程，真正体现了医院对男性健康的负责态度。通过坚持“透明医疗，诚信于民”原则，帮助华南地区男性患者走出疾病防治误区，远离不透明医疗，为华南地区的男性健康保驾护航。

专业化男科诊疗，漳州芗城男健医院五大男科金牌优势为男性健康保驾护航

一、专病专医专治。男健医院建院20余年，率先将男科病细分为前列腺疾病、生殖泌尿感染、性功能障碍、生殖整形、男性不育五个领域，以此组织相应的五大领域知名资深医生，真正做到：专门的病—专门的医生—专业的诊疗，可有效避免错诊、错误治疗或过分治疗。

二、引进国际尖端医疗设备及世界上好的检测系统。医院创了一整套男科的评估、预测预警和治疗模式，为患者提供科学的诊疗方案。检测系统能快速、精 确地检测出各种男科疾病，区分病因、病症，准确分型，为临床治疗提供科学依据，确保随后治疗的针对性、准确性和有效性。

三、践行个性化、人性化服务。医院设有速诊室、速诊治疗中心、外宾诊室、私人医生、高干病房、贵宾治疗中心，针对不同患者的需求提供服务。

四、强大的科研力量作为支撑。医院设有国内男科学术、临床研究中心和国际男科新技术和成果，确保漳州芗城男健医院总是居于男科技术前沿，提供最专业的服务，为广大男性患者带来福音。

五、为特需患者提供一站式诊疗服务，专科特色突出。医院在大力发展专科特色，发挥医生特长的基础上，使传统医学与现代医学实现优势互补。漳州芗城男健医院的男性专科医院泌尿专科拥有众多医生坐诊，无论从医资力量、专科检验设备、还是治疗设备和方法上都形成了独树一帜的鲜明专科特色。