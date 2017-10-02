漳州芗城早泄医院哪个有名

核心提示： 有些男人射精比较快，龟头太过敏感，主要是因为包皮过长导致的，医生表示如果我们在未成年之前不懂得节制性生活就会染上性病或者成年之后性生活的质量会受到很大的影响。比如手淫过多导致的阳痿早泄症状的发生，长期这样就会形成男性性功能障碍。

有些男人射精比较快，龟头太过敏感，主要是因为包皮过长导致的，医生表示如果我们在未成年之前不懂得节制性生活就会染上性病或者成年之后性生活的质量会受到很大的影响。比如手淫过多导致的阳痿早泄症状的发生，长期这样就会形成男性性功能障碍。

射精很快会让男性承受巨大的心里压力，还会影响夫妻之间的感情，造成家庭不和谐，长期的射精过快就需要到医院接受检查了，确诊病因，然后再接受治疗。

男性射精过快主要表现在如下几个因素：

1、过于性兴奋

有的男性朋友在性生活时，过于兴奋，使得射精中枢也处于性兴奋状态，对于性刺激的要求就会减低，就造成射精过快的出现了。尤其是有过性生活的男性朋友，因为与女性接触，这种性刺激来得突然又强烈，发生射精过快是很正常的。

2、早泄也可导致射精过快

早泄是男性非常常见的一种疾病，主要表现就是射精很快，当我们性生活持续出现射精过快的现象就需要特别注意了，有可能是早泄。通过以上我院医生关于早泄的现象介绍，我们大概了解了关于这方面的问题了，男性早泄一般是由于心理跟生理原因造成的，同时很多男性存在着包皮过长的现象也会导致早泄。包皮过长的男性朋友需要尽快到性病医院包皮环切手术，让自己健康起来。